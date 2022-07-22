Обстрел Запорожской области из "градов", половина ракет "утопилась в Днепре" – глава ОГА
22.07.2022, 22:30
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)
Вечером оккупанты обстреляли Запорожскую область из "градов", но большую часть ракет "утопили в Днепре". Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Глава ОГА написал: по предварительной информации, россияне выпустили из "градов" около 20 ракет, большая часть которых "утопилась в реке Днепр" вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.
Старух призывает жителей области при объявлении воздушной тревоги прятаться в укрытия и соблюдать режим неразглашения информации.
- В ночь на 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии