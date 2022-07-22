UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обстрел Запорожской области из "градов", половина ракет "утопилась в Днепре" – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 22:30
Обстрел Запорожской области из
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

Вечером оккупанты обстреляли Запорожскую область из "градов", но большую часть ракет "утопили в Днепре". Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Глава ОГА написал: по предварительной информации, россияне выпустили из "градов" около 20 ракет, большая часть которых "утопилась в реке Днепр" вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.

Старух призывает жителей области при объявлении воздушной тревоги прятаться в укрытия и соблюдать режим неразглашения информации.

  • В ночь на 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел запорожская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 