Обсудили потребности Украины. Резников и Остин поговорили по телефону

Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин провели очередной телефонный разговор, во время которого обсудили потребности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Как отмечается, Остин вновь подчеркнул приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России, что совсем недавно было подтверждено объявлением о предоставлении дополнительной помощи США в области безопасности для Украины в размере $550 млн.

Помимо обсуждения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности, Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на местах, говорится в сообщении.

Советник Резникова Алексей Копытько написал, что министры обсудили следующий пакет помощи.

1 июля Резников сообщил, что в Украину прибыли еще четыре системы HIMARS.

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Наталия Медведева

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