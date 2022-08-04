Обсудили потребности Украины. Резников и Остин поговорили по телефону
Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин провели очередной телефонный разговор, во время которого обсудили потребности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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Как отмечается, Остин вновь подчеркнул приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России, что совсем недавно было подтверждено объявлением о предоставлении дополнительной помощи США в области безопасности для Украины в размере $550 млн.
Помимо обсуждения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности, Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на местах, говорится в сообщении.
Советник Резникова Алексей Копытько написал, что министры обсудили следующий пакет помощи.
- 1 июля Резников сообщил, что в Украину прибыли еще четыре системы HIMARS.
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