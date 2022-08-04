UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обсудили потребности Украины. Резников и Остин поговорили по телефону

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 01:51
Обсудили потребности Украины. Резников и Остин поговорили по телефону - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин провели очередной телефонный разговор, во время которого обсудили потребности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Остин вновь подчеркнул приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России, что совсем недавно было подтверждено объявлением о предоставлении дополнительной помощи США в области безопасности для Украины в размере $550 млн.

Помимо обсуждения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности, Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на местах, говорится в сообщении.

Советник Резникова Алексей Копытько написал, что министры обсудили следующий пакет помощи.

  • 1 июля Резников сообщил, что в Украину прибыли еще четыре системы HIMARS.

Читайте также: Резников о новой помощи США: Артиллеристы ВСУ готовы устроить "день ночью" для оккупантов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников военная помощь Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 