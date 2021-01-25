Обвиняемый в деле об убийстве полицейских в Княжичах получил должность в полиции Киева
25.01.2021, 17:24
Леонид Курята (скриншот с видео)
Обвиняемый в деле о смертельной перестрелке в Княжичах Киевской области, когда погибли пятеро полицейских, полковник полиции Леонид Курята работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила в ответ на запрос Слідство.Інфо.
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По информации издания, дело уже в суде — Куряту, который руководил операцией в Княжичах, обвиняют в организации умышленного убийства полицейских.
Слідство.Інфо отмечает, что в последние годы это дело "фактически лежит без движения в Броварском суде Киевской области".
- 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.
- По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК – убийство.
- В январе 2017 года Куряту уволили из полиции. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.
- В декабре 2018 года Курята возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области.
- 5 июля 2019 года полковника Германа Приступу, который был одним из руководителей спецоперации в Княжичах, назначили заместителем начальника полиции Киева, начальником криминальной полиции.
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