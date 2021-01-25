Обвиняемый в деле об убийстве полицейских в Княжичах получил должность в полиции Киева

Обвиняемый в деле о смертельной перестрелке в Княжичах Киевской области, когда погибли пятеро полицейских, полковник полиции Леонид Курята работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила в ответ на запрос Слідство.Інфо.

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По информации издания, дело уже в суде — Куряту, который руководил операцией в Княжичах, обвиняют в организации умышленного убийства полицейских.

Слідство.Інфо отмечает, что в последние годы это дело "фактически лежит без движения в Броварском суде Киевской области".

4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК – убийство.

В январе 2017 года Куряту уволили из полиции. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.

В декабре 2018 года Курята возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области.

5 июля 2019 года полковника Германа Приступу, который был одним из руководителей спецоперации в Княжичах, назначили заместителем начальника полиции Киева, начальником криминальной полиции.

Вадим Ребрина

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