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Обвиняемый в деле об убийстве полицейских в Княжичах получил должность в полиции Киева

25.01.2021, 17:24
Обвиняемый в деле об убийстве полицейских в Княжичах получил должность в полиции Киева - Фото
Леонид Курята (скриншот с видео)

Обвиняемый в деле о смертельной перестрелке в Княжичах Киевской области, когда погибли пятеро полицейских, полковник полиции Леонид Курята работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила в ответ на запрос Слідство.Інфо.

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По информации издания, дело уже в суде — Куряту, который руководил операцией в Княжичах, обвиняют в организации умышленного убийства полицейских.

Слідство.Інфо отмечает, что в последние годы это дело "фактически лежит без движения в Броварском суде Киевской области".

  • 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.
  • По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК – убийство.
  • В январе 2017 года Куряту уволили из полиции. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.
  • В декабре 2018 года Курята возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области. 
  • 5 июля 2019 года полковника Германа Приступу, который был одним из руководителей спецоперации в Княжичах, назначили заместителем начальника полиции Киева, начальником криминальной полиции.
Вадим Ребрина
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Нацполиция княжичи леонид курята

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