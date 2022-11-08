Объявлен в розыск священник УПЦ МП, работавший на оккупантов в Харьковской области – СБУ

В Службе безопасности заявили, что разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ МП, работавшего на гауляйтера в Харьковской области.

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По данным СБУ, во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную громаду поддержать захватчиков, а в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора.

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, сообщает спецслужба.

Представитель УПЦ МП, по данным следствия, согласовывал с Ганчевым свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду. Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия, сообщили в СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении, они объявлены в розыск.

7 ноября управляющий одной из епархий УПЦ Московского патриархата (часть Русской православной церкви в Украине) в Винницкой области получил подозрение за "разжигание религиозной розни".

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Вадим Ребрина

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