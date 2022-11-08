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Объявлен в розыск священник УПЦ МП, работавший на оккупантов в Харьковской области – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 14:20
Объявлен в розыск священник УПЦ МП, работавший на оккупантов в Харьковской области – СБУ - Фото
Фото: СБУ

В Службе безопасности заявили, что разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ МП, работавшего на гауляйтера в Харьковской области.

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По данным СБУ, во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную громаду поддержать захватчиков, а в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора.

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, сообщает спецслужба.

Представитель УПЦ МП, по данным следствия, согласовывал с Ганчевым свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

Объявлен в розыск священник УПЦ МП, работавший на оккупантов в Харьковской области – СБУ

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду. Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия, сообщили в СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении, они объявлены в розыск.

  • 7 ноября управляющий одной из епархий УПЦ Московского патриархата (часть Русской православной церкви в Украине) в Винницкой области получил подозрение за "разжигание религиозной розни".

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Вадим Ребрина
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