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25.03.2019, 14:56

Объявлено подозрение экс-главе Укрспецэкспорта: он сбежал в РФ

Объявлено подозрение экс-главе Укрспецэкспорта: он сбежал в РФ - Фото
Дмитрий Саламатин (фото - LIGA.net)

Бывшему руководителю Укрспецэкспорта, Укроборонпрома и Минобороны Дмитрию Саламатину и его возможным подельникам инкриминируют растрату почти $24 млн

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Экс-руководители госкомпании Укрспецэкспорт в течение 2010-2012 годов завладели $23,87 млн (примерно 190 млн грн по тогдашнему курсу НБУ), им сообщено о подозрении. Об этом у себя в Facebook пишет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Фигурантам инкриминируют преступление по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные в особо больших размерах или организованной группой). По это статье им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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Как уточнили в ГПУ, подозреваемые заключили соглашения о сотрудничестве с зарегистрированной в ОАЭ иностранной компанией "с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг Укрспецэкспорта по внешнеэкономическим контрактам".

В период, когда они осуществляли свои преступные планы, один из подозреваемых - экс-руководитель ГК Укрспецэкспорта - был назначен на должность главы госконцерна Укроборонпром, а в дальнейшем стал министром обороны.

В 2010 году на должность гендиректора Укрспецэкспорта был назначен Дмитрий Саламатин. В 2011-м он стал главой Укроборонпрома, а с февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года был министром обороны. Позднее бежал в Россию. В январе 2019-го Саламатину предъявили обвинение в совершении госизмены в интересах РФ.

Главная военная прокуратура ведет досудебное расследование дела по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог, который повлек тяжкие последствия; от 2 до 5 лет).

Подследственные лица скрываются и объявлены в розыск.

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Теги: растрата, укрспецэкспорт, дмитрий саламатин
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