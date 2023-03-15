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Объявлены имена победителей отбора в Высшую квалификационную комиссию судей: список

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 14:37
Объявлены имена победителей отбора в Высшую квалификационную комиссию судей: список - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Конкурсная комиссия по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) объявила имена победителей отбора, сообщает Центр противодействия коррупции.

Теперь слово за Высшим советом правосудия, который из 32 победителей конкурса должен назначить 16 членов ВККС, отметили в ЦПК.

Победителями конкурса стали:

Объявлены имена победителей отбора в Высшую квалификационную комиссию судей: список
  • 11 июня 2022 года Bloomberg писал, что Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства.
  • 19 июня Рада обратилась к странам ЕС с просьбой предоставить Украине статус кандидата.
  • 2 июля Стефанишина предположила, что Украина сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.
  • 9 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить положительную оценку Еврокомиссии до конца 2022 года.

Вадим Ребрина
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судебная реформа цпк ВККС всп
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