Объявлены имена победителей отбора в Высшую квалификационную комиссию судей: список
15.03.2023, 14:37
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Конкурсная комиссия по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) объявила имена победителей отбора, сообщает Центр противодействия коррупции.
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Теперь слово за Высшим советом правосудия, который из 32 победителей конкурса должен назначить 16 членов ВККС, отметили в ЦПК.
Победителями конкурса стали:
- 11 июня 2022 года Bloomberg писал, что Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства.
- 19 июня Рада обратилась к странам ЕС с просьбой предоставить Украине статус кандидата.
- 2 июля Стефанишина предположила, что Украина сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.
- 9 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить положительную оценку Еврокомиссии до конца 2022 года.
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