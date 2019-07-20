Обыск на ArcelorMittal Кривой Рог продолжается до сих пор - СМИ

Фото: hromadske.ua

На комбинате ArcelorMittal Кривой Рог все еще продолжается обыск СБУ. Журналистов Hromadske не пускают на территорию предприятия, сообщает издание.

По состоянию на 21:00 обыски продолжаются. Это подтвердил журналистам сотрудник департамента безопасности завода, который отказался назваться.

"Просто сидят и проверяют документы", - сказал он.

И.о. гендиректора предприятия Александр Иванов опубликовал видео об обысках в 15:50.

Ранее один из топ-менеджеров АрселорМиттал рассказал изданию, что утром на территорию комбината пришли около 20 сотрудников СБУ и специалист-радиолог, которые должны были исследовать одну из двух новых машин непрерывного литья заготовок, построенных компанией SMS Metallurgical Service LLC со штаб-квартирой в Германии.

"Сейчас строятся две такие машины, хотя на самом деле они выглядят как огромные цеха. Стоят 140-150 миллионов долларов, все это в рамках модернизации производства. СБУ исследовали ту машину, которая уже находится на стадии испытания - она еще не запущена, но скоро будет введена в эксплуатацию", - рассказал собеседник Hromadske.

Он также отметил, что силовики согласились не изымать документы, а сделать их копии.

Вчера стало известно, что СБУ открыла уголовное дело против должностных лиц ArcelorMittal Кривой Рог за противоправную деятельность по загрязнению окружающей среды".

Сегодня и. о. генерального директора предприятия Александр Иванов опубликовал видеообращение, в котором сообщил об обысках СБУ на ArcelorMittal. Он заявил об угрозе будущему предприятия и обратился в международные организации за помощью.

СБУ, которой сейчас фактически руководит Иван Баканов из команды Владимира Зеленского, пока не комментирует свои действия на ArcelorMittal Кривой Рог.

Между тем секретарь СНБО Александр Данилюк, который также является представителем команды Зеленского, назвал обыски на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог "тревожным вызовом" и пообещал разобраться в ситуации.