Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обыск на ArcelorMittal Кривой Рог продолжается до сих пор - СМИ

Обыск на ArcelorMittal Кривой Рог продолжается до сих пор - СМИ - Фото
Фото: hromadske.ua
20.07.2019, 22:06

Сотрудники СБУ изучают документы, сказал представитель предприятия

На комбинате ArcelorMittal Кривой Рог все еще продолжается обыск СБУ. Журналистов Hromadske не пускают на территорию предприятия, сообщает издание.

По состоянию на 21:00 обыски продолжаются. Это подтвердил журналистам сотрудник департамента безопасности завода, который отказался назваться.

"Просто сидят и проверяют документы", - сказал он.

И.о. гендиректора предприятия Александр Иванов опубликовал видео об обысках в 15:50.

Ранее один из топ-менеджеров АрселорМиттал рассказал изданию, что утром на территорию комбината пришли около 20 сотрудников СБУ и специалист-радиолог, которые должны были исследовать одну из двух новых машин непрерывного литья заготовок, построенных компанией SMS Metallurgical Service LLC со штаб-квартирой в Германии.

"Сейчас строятся две такие машины, хотя на самом деле они выглядят как огромные цеха. Стоят 140-150 миллионов долларов, все это в рамках модернизации производства. СБУ исследовали ту машину, которая уже находится на стадии испытания - она еще не запущена, но скоро будет введена в эксплуатацию", - рассказал собеседник Hromadske.

Он также отметил, что силовики согласились не изымать документы, а сделать их копии.

Вчера стало известно, что СБУ открыла уголовное дело против должностных лиц ArcelorMittal Кривой Рог за противоправную деятельность по загрязнению окружающей среды".

Сегодня и. о. генерального директора предприятия Александр Иванов опубликовал видеообращение, в котором сообщил об обысках СБУ на ArcelorMittal. Он заявил об угрозе будущему предприятия и обратился в международные организации за помощью.

СБУ, которой сейчас фактически руководит Иван Баканов из команды Владимира Зеленского, пока не комментирует свои действия на ArcelorMittal Кривой Рог.

Между тем секретарь СНБО Александр Данилюк, который также является представителем команды Зеленского, назвал обыски на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог "тревожным вызовом" и пообещал разобраться в ситуации.

Напишите нам
сбу ArcelorMittal обыск арселормиттал
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 