Обыск у владельца Прямого: Порошенко призвал Зеленского вмешаться

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что обыск у собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко "не имеют ничего общего ни с европейскими правилами, ни с европейскими ценностями", и призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

Порошенко сказал, что "обыски и арест счетов - это попытки прекратить вещание любого канала", что это не проблема именно Прямого и не какой-то отдельный случай, а "проблема Украины в целом и европейского выбора государства"

"К сожалению, я не уверен, знает ли об этом президент Зеленский, но я твердо убежден, что это тот случай, который требует его вмешательства", - заявил Порошенко.