Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обыск у владельца Прямого: Порошенко призвал Зеленского вмешаться

Обыск у владельца Прямого: Порошенко призвал Зеленского вмешаться - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
07.11.2019, 17:57

По мнению пятого президента, обыски у Макеенко - проблема европейского выбора Украины

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что обыск у собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко "не имеют ничего общего ни с европейскими правилами, ни с европейскими ценностями", и призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

Порошенко сказал, что "обыски и арест счетов - это попытки прекратить вещание любого канала", что это не проблема именно Прямого и не какой-то отдельный случай, а "проблема Украины в целом и европейского выбора государства"

"К сожалению, я не уверен, знает ли об этом президент Зеленский, но я твердо убежден, что это тот случай, который требует его вмешательства", - заявил Порошенко.

  • Сегодня ГБР провела обыски у владельца телеканала Прямой Макеенко.
  • 24 июня Макеенко заявил, что если и продавать телеканал кому-то, то только Порошенко
Напишите нам
Прямой Петр Порошенко обыск Владимир Макеенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 