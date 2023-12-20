Обыски в Ужгородском горсовете: подозревают в 700 000 грн убытков на ремонте

Фото:Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам Ужгородского городского совета и подрядчику. По данным следствия, они провели ремонтные работы с убытком в 700 000 грн. Об этом сообщает Национальная полиция.

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"Как установили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи Ужгородского управления полиции, должностные лица Департамента Ужгородского городского совета, коммунального предприятия и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия", – пишет ведомство.

По данным следствия, для хищения в акты выполненных работ вносились ложные сведения относительно объемов и стоимости работ, в результате чего сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 000 грн, это подтверждают экспертные заключения.

Правоохранители провели обыски в административных помещениях горсовета и коммунального предприятия, а также по местам жительства подозреваемых и других лиц.

Начальник отдела одного из департаментов горсовета, директор коммунального предприятия и подрядчик сообщили о подозрении по двум статьям. Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Наибольшее наказание по этим статьям – до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ужгородский горсовет пока никак не комментировал ситуацию.

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