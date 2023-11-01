Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради, де перевіряли обставини виїзду місцевих депутатів за кордон. Спецслужба стверджує, що посадовці використовували фіктивні "відрядження" для відпочинку за кордоном.

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За даними слідства, посадовці міськради вносили неправдиві відомості до офіційних документів про службові відрядження, аби виїхати за межі України.

У такий спосіб, для оформлення закордонної поїздки чиновники використовували фіктивні запрошення від афільованих іноземних організацій, заявляє СБУ.

Аби маскувати злочинну діяльність фігуранти не реєстрували таку "кореспонденцію", а підписані листи на такі закордонні "відрядження" не вносили до систем електронного документообігу міськради, стверджує відомство.

За даними правоохоронців, під час таких "відряджень" посадовці насправді виїжджали на закордонний відпочинок під час війни.

Наразі триває слідство у межах кримінальної справи щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Фігурантам може загрожувати до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Про підозри посадовцям поки що не повідомлялося.

Ужгородська міськрада не писала про обшуки у своїх соцмережах та на сайті.

Судячи з фото, СБУ, зокрема, вела обшуки у секретаря міськради та відділі по роботі з депутатами та постійними комісіями.





26 жовтня Держбюро розслідувань проводило обшуки у Чернігівській міській раді та вдома у виконувача обов'язків мера Олександра Ломака через його закордонне відрядження. Сам політик пов'язав обшук з критикою військової адміністрації стосовно трагедії у Драмтеатрі в центрі міста.

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