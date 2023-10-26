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ДБР: Обшуки у в.о. мера Чернігова проводяться за його відпусткою, пости у соцмережах ні до чого

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 12:50
ДБР: Обшуки у в.о. мера Чернігова проводяться за його відпусткою, пости у соцмережах ні до чого - Фото
Тетяна Сапьян (Скриншот з відео)

Держбюро розслідувань проводить обшуки у Чернігівській міській раді та вдома у виконувача обов'язків мера Олександра Ломако через його закордонне відрядження, а не публікації у соцмережах. Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона повідомила, що ДБР проводить обшуки спільно з СБУ.

"Перевіряється законність його перебування за кордоном. Відрядження було оформлене, за тими даними, якими я володію, 7 травня цього року, і було воно оформлене до Німеччини. І наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини, у який спосіб в.о. міського голови міг також опинитися у Франції, у Бельгії, в Нідерландах та в Польщі", – сказала Сапьян.

Вона повідомила про інформацію, що "канікули" в.о. мера орієнтовно тривали з 7 по 21 травня.

Радниця зауважила, що обшуки проводяться на підставі ухвали суду від 6 жовтня, тобто рішення суду було "набагато раніше", ніж проводяться обшуки.

"Тому я б не взаємопов'язувала деякі пости в соцмережах з безпосередньо тими подіями, що відбуваються на сьогоднішній день", – підсумувала Сапьян.  

  • Вранці 26 жовтня Ломако повідомив, що до його квартири з обшуком прийшло ДБР. 
  • Політик пов'язує це з критикою військової адміністрації стосовно трагедії у Драмтеатрі в центрі міста, коли РФ вдарила по виставці дронів у серпні цього року. Тоді загинули та постраждали цивільні.
  • У дописі в Telegram від 24 жовтня в.о. мера заявив, що виставка дронів проходила за погодженням військової адміністрації, а місто жодного дозволу не давало, що публічно підтвердили організатори.

Читайте також: Організатор виставки дронів у Чернігові: Інформації про місце не було у відкритому доступі

Артем Джеріпа
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