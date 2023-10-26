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ГБР: Обыски у и.о. мэра Чернигова проводятся по его отпуску, посты в соцсетях ни при чем

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 12:50
ГБР: Обыски у и.о. мэра Чернигова проводятся по его отпуску, посты в соцсетях ни при чем - Фото
Татьяна Сапьян (Скриншот с видео)

Госбюро расследований проводит обыски в Черниговском городском совете и дома у исполняющего обязанности мэра Александра Ломако из-за его заграничной командировки, а не публикаций в соцсетях. Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Она сообщила, что ГБР проводит обыски совместно с СБУ.

"Проверяется законность его пребывания за границей. Командировка была оформлена, по тем данным, которыми я владею, 7 мая этого года, и была она оформлена в Германию. И сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства, каким образом и.о. городского головы мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше", – сказала Сапьян.

Она сообщила об информации, что "каникулы" и.о. мэра ориентировочно продолжались с 7 по 21 мая.

Советница отметила, что обыски проводятся на основании постановления суда от 6 октября, то есть решение суда было "намного раньше", чем проводятся обыски.

"Поэтому я бы не взаимосвязывала некоторые посты в соцсетях с непосредственно теми событиями, которые происходят на сегодняшний день", – подытожила Сапьян.

  • Утром 26 октября Ломако сообщил, что в его квартиру с обыском пришло ГБР.
  • Политик связывает это с критикой военной администрации по поводу трагедии в Драмтеатре в центре города, когда РФ ударила по выставке дронов в августе этого года. Тогда погибли и пострадали гражданские.
  • В сообщении в Telegram от 24 октября и.о. мэра заявил, что выставка дронов проходила по согласованию с военной администрацией, а город никакого разрешения не давал, что публично подтвердили организаторы.

Читайте также: Организатор выставки дронов в Чернигове: Информации о месте не было в открытом доступе

Артём Джерипа
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