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В.о. мера Чернігова Ломако заявив, що до нього прийшло з обшуками ДБР

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 09:37
В.о. мера Чернігова Ломако заявив, що до нього прийшло з обшуками ДБР - Фото
Олександр Ломако (Фото: міськрада)
доповнено

Виконуючий обов‘язки чернігівського міського голови Олександр Ломако заявив, що до нього прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань. Політик пов'язує це з критикою військової адміністрації стосовно трагедії у Драмтеатрі в центрі міста, коли РФ вдарила по виставці дронів у серпні цього року. Тоді загинули та постраждали цивільні.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули", – написав він.

Дмитро Брижинський – начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

На офіційних ресурсах ДБР інформації про обшуки немає, у відомстві не відповіли LIGA.net на телефонний дзвінок.

Доповнено. ДБР підтвердило "Українській правді", що проводило спільно зі Службою безпеки України обшуки в Ломака, та запевнило, що слідчі дії санкціоновані судом і не стосуються постів в.о. мера у Facebook.

ДОВІДКА.

19 серпня, близько 11:30, російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Момент удару потрапив на відео.

Унаслідок удару загинули семеро осіб, серед них — шестирічна дитина, 214 отримали поранення.

Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів

Організаторка виставки Марія Берлінська повідомила, що захід зупинили з початком повітряної тривоги, але частина громадян пішли на вулицю.

Конкретне місце заходу повідомили лише зареєстрованим учасникам за "лічені години" до початку, заявила вона.

За словами Берлінської, захід заздалегідь офіційно узгодили з місцевою владою (військово-цивільною адміністрацією), місце також надала вона.

У дописі в Telegram від 24 жовтня Ломако заявив, що виставка дронів проходила за погодженням військової адміністрації, а місто жодного дозволу не давало, що публічно підтвердили організатори.

Політик написав, що відповідальність за безпеку та контроль за такими заходами лежить саме на військовій адміністрації, і зазначив, що проведення такого заходу без відома ВА "просто неможливе".

Також він повідомив, що голова міської ВА "намагається перекласти відповідальність на міську раду", і згадав у цьому контексті прізвище в.о. мера, тому той розглядає питання судового позову.

"Вибачень за наклеп не вимагатиму. Хай перепрошує перед чернігівцями. Більш правильно через суд стягнути кошти та направити їх на виплату родинам загиблих та постраждалим, які продовжують лікуватися. Заодно і побачимо, яким буде судове рішення: за дзвінком, як це часто було раніше, чи, може, за законом. Хоча б раз", – написав Ломако.

У Telegram-каналі глави міської ВА Брижинського такого допису немає.

  • 7 грудня 2022 року мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік відсторонили з посади за корупційні порушення, заявили в ДБР.

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Артем Джеріпа
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