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И.о. мэра Чернигова Ломако заявил, что к нему пришло с обысками ГБР

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 09:37
И.о. мэра Чернигова Ломако заявил, что к нему пришло с обысками ГБР - Фото
Александр Ломако (Фото: горсовет)
дополнено

Исполняющий обязанности черниговского городского головы Александр Ломако заявил, что к нему пришли с обыском представители Государственного бюро расследований. Политик связывает это с критикой военной администрации по поводу трагедии в Драмтеатре в центре города, когда РФ ударила по выставке дронов в августе этого года. Тогда погибли и пострадали гражданские.

"Ломятся в квартиру с обыском. ГБР. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре. Демократия? Нет, не слышали", – написал он.

Дмитрий Брижинский – начальник Черниговской городской военной администрации.

На официальных ресурсах ГБР информации об обысках нет, в ведомстве не ответили LIGA.net на телефонный звонок.

Дополнено. ГБР подтвердило "Украинской правде", что проводило совместно со Службой безопасности Украины обыски у Ломако, и заверило, что следственные действия санкционированы судом и не касаются постов и.о. мэра в Facebook.

СПРАВКА.

19 августа, около 11:30, российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Момент удара попал на видео.

В результате удара погибли семь человек, среди них — шестилетний ребенок, 214 получили ранения.

Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов.

Организатор выставки Мария Берлинская сообщила, что мероприятие остановили с началом воздушной тревоги, но часть граждан пошли на улицу.

Конкретное место мероприятия сообщили только зарегистрированным участникам за "считаные часы" до начала, заявила она.

По словам Берлинской, мероприятие заранее официально согласовано с местными властями (военно-гражданской администрацией), место также предоставила она.

В сообщении в Telegram от 24 октября Ломако заявил, что выставка дронов проходила по согласованию военной администрации, а город никакого разрешения не давал, что публично подтвердили организаторы.

Политик написал, что ответственность за безопасность и контроль за такими мероприятиями лежит именно на военной администрации, и отметил, что проведение такого мероприятия без ведома ВА "просто невозможно".

Также он сообщил, что глава городской  ВА "старается переложить ответственность на городской совет", и упомянул в этом контексте фамилию и.о. мэра, поэтому тот рассматривает вопрос судебного иска.

"Извинений за клевету требовать не буду. Пусть извиняется перед черниговцами. Правильнее через суд взыскать средства и направить их на выплату семьям погибших и пострадавшим, которые продолжают лечиться. Заодно и увидим, каким будет судебное решение: по звонку, как это часто было раньше, или, может, по закону. Хотя бы раз", – написал Ломако.

В Telegram-канале главы городской ВА Брижинского такого сообщения нет.

  • 7 декабря 2022 года мэр Чернигова Владислав Атрошенко на год был отстранен от должности за коррупционные нарушения, заявили в ГБР.

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Артём Джерипа
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