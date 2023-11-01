Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета, где проверяли обстоятельства выезда местных депутатов за границу. Спецслужба утверждает, что чиновники использовали фиктивные "командировки" для отдыха за границей.

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По данным следствия, должностные лица горсовета вносили ложные сведения в официальные документы о служебных командировках, чтобы выехать за пределы Украины.

Таким образом, для оформления заграничной поездки чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций, заявляет СБУ.

Чтобы маскировать преступную деятельность, фигуранты не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на такие заграничные "командировки" не вносили в системы электронного документооборота горсовета, утверждает ведомство.

По данным правоохранителей, во время таких "командировок" чиновники на самом деле выезжали на заграничный отдых во время войны.

В настоящее время продолжается следствие в рамках уголовного дела насчет незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фигурантам может грозить до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

О подозрениях чиновникам пока не сообщалось.

Ужгородский горсовет не писал об обысках в своих соцсетях и на сайте.

Судя по фото, СБУ, в частности, вела обыски у секретаря горсовета и отделе по работе с депутатами и постоянными комиссиями.





26 октября Госбюро расследований проводило обыски в Черниговском городском совете и дома у исполняющего обязанности мэра Александра Ломако из-за его заграничной командировки. Сам политик связал обыск с критикой военной администрации по поводу трагедии в Драмтеатре в центре города.

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