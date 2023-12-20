Обшуки в Ужгородській міськраді: підозрюють у 700 000 грн збитків на ремонті

Фото:Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику. За даними слідства, вони провели ремонтні роботи зі збитками 700 000 грн. Про це повідомляє Національна поліція.

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"Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі Ужгородського управління поліції, посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства", – пише відомство.

За даними слідства, задля розкрадання до актів виконаних робіт вносилися неправдиві відомості стосовно об'ємів та вартості робіт, унаслідок чого сума завданих збитків становить майже 700 000 грн, це підтверджують експертні висновки.

Правоохоронці провели обшуки в адміністративних приміщеннях міськради та комунального підприємства, а також за місцями проживання підозрюваних та інших осіб.

Начальника відділу одного з департаментів міськради, директору комунального підприємства та підряднику повідомили про підозру за двома статтями. Йдеться про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Найбільше покарання за цими статтями – до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ужгородська міськрада наразі ніяк не коментувала ситуацію.

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