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05.06.2019, 10:40

"Очень хороший человек". Зеленский столкнулся с премьером Грузии

"Очень хороший человек". Зеленский столкнулся с премьером Грузии - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент случайно увиделся в столице ЕС с главой правительства Грузии, обменялся с ним номерами телефонов и поговорил об отношениях между странами

Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, президент Владимир Зеленский поселился в той же гостинице, что и премьер Грузии Мамука Бахтадзе - и уже провел с ним неформальные переговоры. Как пишет Грузия-онлайн, об этом в комментарии грузинским журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Если бы президент и премьер-министр (Грузии) знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу", - пояснила она то, что Зеленский и Бахтадзе пообщались только в кулуарах.

Мамука Бахтадзе  (фото - facebook.com/bakhtadzemamuka):

Также Зеленский заявил, что может вскоре посетить Тбилиси. "Почему нет? Да. Грузия очень хорошая страна. Я был в Грузии один раз", - сказал президент.

Вчера на встрече с руководством ЕС Зеленский заявил, что Украина стремится стать членом ЕС и НАТО.

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Теги: Грузия, мамука бахтадзе
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