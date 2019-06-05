"Очень хороший человек". Зеленский столкнулся с премьером Грузии

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, президент Владимир Зеленский поселился в той же гостинице, что и премьер Грузии Мамука Бахтадзе - и уже провел с ним неформальные переговоры. Как пишет Грузия-онлайн, об этом в комментарии грузинским журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Если бы президент и премьер-министр (Грузии) знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу", - пояснила она то, что Зеленский и Бахтадзе пообщались только в кулуарах.

Мамука Бахтадзе (фото - facebook.com/bakhtadzemamuka):

Также Зеленский заявил, что может вскоре посетить Тбилиси. "Почему нет? Да. Грузия очень хорошая страна. Я был в Грузии один раз", - сказал президент.

Вчера на встрече с руководством ЕС Зеленский заявил, что Украина стремится стать членом ЕС и НАТО.

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