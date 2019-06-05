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05.06.2019, 09:38

Зеленский обратился к РФ: Диалог с нами с позиции силы недопустим

Зеленский обратился к РФ: Диалог с нами с позиции силы недопустим - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент отреагировал на сообщения о гибели трех военных на востоке Украины перед началом очередного раунда переговоров контактной группы в Минске

С Украиной не стоит пытаться разговаривать с позиции силы. Так президент Владимир Зеленский отреагировал у себя в Facebook на гибель троих военных на фронте в Донбассе, обратившись к властям страны-оккупанта России и командованию ее оккупационных сил в Донбассе.

"Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - пишет глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня Украина обсудит "с европейскими коллегами" открытую демонстрацию того, как Россия в очередной раз идет на эскалацию.

"А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - подчеркнул он.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.  

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, война в донбассе, потери, минск
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