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04.06.2019, 15:05

У Путина оценили возвращение Кучмы в минскую группу

У Путина оценили возвращение Кучмы в минскую группу - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Дмитрий Песков назвал Леонида Кучму опытным политиком, но перспективы переговорного процесса связал с личной позицией Владимира Зеленского

В Кремле положительно оценили возвращение второго президента Леонида Кучмы в контактную группу в переговорах по Донбассу, которая представляет Украину в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства (Владимира Зеленского - ред.)", - сказал Песков журналистам.

31 мая глава МИД Павел Климкин сказал, что на переговоры в Минске "поедет новая команда". Кроме того, после встречи с Зеленским он заявил, что в отношении президента к войне с Россией "все не так катастрофически". 3 июня он вернул второго президента Леонида Кучму в переговорную группу Минска. Сам Зеленский заверил, что у него есть "новые конкретные решения" по Донбассу.

Читайте также: Климкин о Кучме в Минске: То ли поздравлять, то ли сочувствовать

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Теги: дмитрий песков, кремль, минск, леонид кучма
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