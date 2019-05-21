Климкин о Зеленском и войне с Россией: Все не так катастрофически

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский понимает, что для разговора со страной-оккупантом РФ нужны международные друзья и партнеры Украины, и он точно будет на них опираться при коммуникации с Москвой. Такое мнение главы МИД Павла Климкина, который в начале мая встретился с Зеленским, передает Левый берег.

Он считает, что если президент РФ Владимир Путин на переговорах все решает сам, то Зеленскому при общении с хозяином Кремля нужна сильная командная работа.

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"Команду нужно сформировать, и очень важно стать лидером этой команды <...> Вот если у Зеленского это получится, то шансы есть. Все не так катастрофически", - подчеркнул министр, добавив, что у властей РФ в плане поствыборной Украины "все пошло не совсем по их сценарию".

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Климкин считает, что при продвижении своей повестки на переговорах с РФ Киев должен опираться в первую очередь на Вашингтон, потому как "сдать Украину для США - это сдать свои позиции, значит, они нас никогда не сдадут".

Первые зарубежные визиты Зеленский, полагает глава дипломатического корпуса, должен совершить в Брюссель и Вашингтон.

Климкин убежден, что во внешней политике Украина ничего не сдала за 5 лет, "хотя такие попытки были".

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