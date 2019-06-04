Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.06.2019, 09:13

Климкин о Кучме в Минске: То ли поздравлять, то ли сочувствовать

Климкин о Кучме в Минске: То ли поздравлять, то ли сочувствовать - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД пожелал второму президенту, возвращенному в минские переговоры, успеха и удачи: "Они ему точно понадобятся, как и нам всем"

Министр иностранных дел Павел Климкин пока не определился с отношением к тому, что президент Владимир Зеленский вернул вчера 80-летнего второго президента Леонида Кучму в состав украинской делегации на минских переговорах о войне в Донбассе. Реакция главы МИД доступна в его Twitter.

"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением, или сочувствовать", - пишет он.

Уходя из рабочей группы в сентябре 2018-го, Кучма говорил, что несмотря на много критики в адрес минского процесса, желающих вести там переговоры "не найдется, поскольку это не хлебное место". Тогда же он заявил, что "окончательно" решил завершить работу в Минске.

Не далее как 31 мая Климкин утверждал, что на переговоры в Минске "поедет новая команда". Кроме того, после встречи с Зеленским глава МИД заявил, что в отношении того к войне с Россией "все не так катастрофически". Сам президент вчера уверял, что у него есть некие "новые конкретные решения" по Донбассу.

Читайте также: "Дальше принесут ухо?": Геращенко - о выходке боевиков в Минске

Отправить:
Распечатать:
Теги: павел климкин, назначение, минск, леонид кучма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 