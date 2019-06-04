Климкин о Кучме в Минске: То ли поздравлять, то ли сочувствовать

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин пока не определился с отношением к тому, что президент Владимир Зеленский вернул вчера 80-летнего второго президента Леонида Кучму в состав украинской делегации на минских переговорах о войне в Донбассе. Реакция главы МИД доступна в его Twitter.

"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением, или сочувствовать", - пишет он.

Уходя из рабочей группы в сентябре 2018-го, Кучма говорил, что несмотря на много критики в адрес минского процесса, желающих вести там переговоры "не найдется, поскольку это не хлебное место". Тогда же он заявил, что "окончательно" решил завершить работу в Минске.

Не далее как 31 мая Климкин утверждал, что на переговоры в Минске "поедет новая команда". Кроме того, после встречи с Зеленским глава МИД заявил, что в отношении того к войне с Россией "все не так катастрофически". Сам президент вчера уверял, что у него есть некие "новые конкретные решения" по Донбассу.

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