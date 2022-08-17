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Очное обучение. Каждое учебное заведение будет курировать спасатель от ГСЧС – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 00:33
Очное обучение. Каждое учебное заведение будет курировать спасатель от ГСЧС – Монастырский - Фото
Денис Монастырский и Сергей Шкарлет (Фото: МВД)

Министерство внутренних дел закрепило спасателя за каждым учебным заведением. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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По информации Монастырского, по состоянию на 16 августа к началу нового учебного года готовы 41% учебных заведений, тогда как еще полтора месяца назад их было 11%.

"Мы закрепили за абсолютно каждым учебным заведением в регионах спасателя – это конкретный работник, который также будет отвечать за то, готово ли заведение к новому учебному году. На сегодняшний день по нашим данным, укрытиями обеспечено около 41% учебных заведений всех уровней", – сказал глава МВД.

Как отмечается, МВД предоставило соответствующие рекомендации для учебных заведений и контролирует их выполнение.

По данным министерства, проверка проводилась комиссионно не только работниками ГСЧС, но и других сил безопасности.

"Уже проверено 80% учебных заведений и вскоре, можно будет точно сказать, сколько школ смогут начать обучение", – заявил Монастырский.

В ГСЧС рассказали, что их специалисты, которых закрепили за учебными заведениями, будут обучать преподавателей и помогать участникам образовательного процесса.

"С первого сентября, когда начнется активная фаза обучения, мы обеспечим дежурство наших специалистов на этих объектах. Кроме того, они будут помогать во время тревог и учить преподавателей, как им и детям действовать", – сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

  • 9 августа соцопрос Gradus Research показал, что только 30% украинцев готовы отправлять детей в сады, школы, техникумы, университеты офлайн с 1 сентября.
  • Опрос образовательного омбудсмена показал еще более низкий процент – всего 13,8%.
  • 15 августа министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что 50% родителей выступают за возобновление обучения в школах в очном формате.

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Наталия Медведева
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