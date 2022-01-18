Одессит отдает пять гектаров земли в селе "под базу НАТО". Написал письмо Столтенбергу

Одесский предприниматель заявил, что хотел бы отдать НАТО свой земельный участок "для размещения военной базы". Об этом Демьян Ганул написал в Facebook.

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"В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО на бесплатное пожизненное пользование", – пишет Ганул.

По словам одессита, пять гектаров земли в центральной части страны он получил в наследство. Он считает, что участок "вполне подходит для размещения военной базы".

Ганул написал заявление на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором указал, что хочет передать Альянсу земельный участок в одном из сел Кировоградской области.

Он пояснил свой мотив тем, что "лучшее войска союзников, чем оккупантов".

Ганул – частный предприниматель и зоозащитник. Был одним из активистов одесского Правого сектора, баллотировался в горсовет от партии Нацкорпус.

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Яна Катасонова

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