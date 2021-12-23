UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сюр. Журналистов перед встречей с Путиным "обработали серебром" от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 12:44
Сюр. Журналистов перед встречей с Путиным
Пресс-конференция Владимира Путина (фото - скриншот видео)

Сегодня, 23 декабря, в Москве журналистов перед входом на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина обработали "частицами серебра" – для "защиты" от коронавируса. Об этом сказала пресс-секретарь управляющего делами российского лидера Елена Крылова в эфире пропагандистского канала Россия-24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уникальный прибор будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Я бы даже сказала, что это полезно", – завила она.

На сайте Роспотребнадзора назвали неэффективным применение частиц серебра, как защиту от коронавируса. Там подчеркнули, что этот метод не защищает не только от Covid-19, но и от других инфекций: "у средств, не имеющих в своем составе иных антимикробных компонентов, кроме серебра, не подтверждено наличие антимикробной активности".

  • В октябре 2021 года сотрудник Укрпошты отправил письмо гендиректору с требованием выплатить один млрд евро компенсации, если у него появятся побочные эффекты после вакцинации.
  • В начале декабря в Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке. 
  • В Новой Зеландии мужчина под разными именами сделал десять прививок от коронавируса в день.

Читайте также: Американские ученые создали жвачку для больных COVID-19, чтобы не заразили других

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин курьез фейк дезинформация серебро коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 