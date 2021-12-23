Сюр. Журналистов перед встречей с Путиным "обработали серебром" от коронавируса

Сегодня, 23 декабря, в Москве журналистов перед входом на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина обработали "частицами серебра" – для "защиты" от коронавируса. Об этом сказала пресс-секретарь управляющего делами российского лидера Елена Крылова в эфире пропагандистского канала Россия-24.

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"Уникальный прибор будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Я бы даже сказала, что это полезно", – завила она.

На сайте Роспотребнадзора назвали неэффективным применение частиц серебра, как защиту от коронавируса. Там подчеркнули, что этот метод не защищает не только от Covid-19, но и от других инфекций: "у средств, не имеющих в своем составе иных антимикробных компонентов, кроме серебра, не подтверждено наличие антимикробной активности".

В октябре 2021 года сотрудник Укрпошты отправил письмо гендиректору с требованием выплатить один млрд евро компенсации, если у него появятся побочные эффекты после вакцинации.

В начале декабря в Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке.

В Новой Зеландии мужчина под разными именами сделал десять прививок от коронавируса в день.

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Яна Катасонова

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