Хотел "привиться" без прививки. В Италии мужчина пришел на вакцинацию с силиконовой рукой

В Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке. Об этом сообщает La Repubblica.

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Инцидент произошел с 57-летним отстраненным от работы дантистом. Чтобы "сделать прививку" без прививки, он пришел на вакцинацию с силиконовой накладкой на руке в области плеча.

По словам медсестры, визуально накладка была похожа на настоящую руку, но при прикосновении к "коже" возникли подозрения, потому она попросила мужчину показать руку полностью. После разоблачения он просил медсестру закрыть на это глаза, но она отказалась и сообщила об инциденте правоохранителям.

3 ноября 2021-го на фоне сильнейшей волны эпидемии COVID-19 в центре Киева собрались на протест противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонники разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Они блокировали дороги в центре столицы, из-за чего образовались пробки.

19 ноября в Австрии прошли протесты против ужесточения карантина и обязательной вакцинации. В ходе беспорядков десятки человек пострадали, известно о 145 задержанных. Толпы бунтовщиков жгли авто, запускали фейерверки и бросали камни в полицию. Мэр назвал это "оргией насилия".

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Оксана Житнюк

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