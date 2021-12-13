В Новой Зеландии мужчина сделал 10 прививок от коронавируса. Минздрав расследует

В Новой Зеландии мужчина под разными именами сделал десять прививок от коронавируса в день. Минздрав страны начал расследование инцидента, пишет Stuff.

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Населенный пункт, в котором новозеландец сделал за день много прививок вакциной Pfizer BioNTech, не разглашается. По предварительным данным министерства, он использовал документы разных людей и получал деньги за уколы.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы очень обеспокоены этой ситуацией и работаем с соответствующими агентствами", – подчеркнули в ведомстве.

Директор центра иммунизации Никки Тернер сказала, что нет данных о реакции организма человека на большое количество вакцин. По ее словам, клинические исследования препарата Comirnaty показали, что высокие дозы "создают больше побочных эффектов".

Медики сообщили в полицию о мошенничестве.

В Минздраве страны подчеркнули, что центры вакцинации работали в атмосфере доверия и надеялись – люди будут "точно передавать информацию". В ведомстве отметили: ложь повлекла как риск для человека, который сделал прививки, так и для тех, чьи имена он использовал, ведь им сделали соответствующие отметки в медкарте.

В октябре 2021 года сотрудник Укрпошты отправил письмо гендиректору с требованием выплатить один млрд евро компенсации, если у него появятся побочные эффекты после вакцинации.

СБУ подозревает группу лиц в мошенничестве при продаже поддельной вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech. Дозу фейковой вакцины продавали за $250.

В начале декабря в Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке.

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Яна Катасонова

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