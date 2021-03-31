Депутат ОПЗЖ в Харькове задекларировал чипированного льва – фото и видео
Депутат Харьковского горсовета от пророссийской партии ОПЗЖ Джавид Саид задекларировал личного африканского льва. Эта информация внесена в его ежегодную электронную декларацию в категории "Ценное движимое имущество".
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В описание указано: "Лев африканський чіпований".
По данным документа, животное по кличке Красавчик он приобрел 5 мая 2017 года, за какую сумму – неизвестно.
Депутат время от времени показывает фото с хищником, который весит около 270 кг, в соцсетях. В 2009 году он купил почти за 2 млн грн Bentley Continental 2006 года выпуска и, судя по снимкам, прогуливается со львом по городу и перевозит его в салоне авто.
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По данным сайта горсовета, Саид значится главой ОО "Союз афганцев Украины". Он был советником на то время мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам нацменьшинств, а в прошлом году избрался в горсовет VIII созыва.
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