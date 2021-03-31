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Тупицкий задекларировал дом и землю во временно оккупированном Крыму: что еще в документе

31.03.2021, 10:47
Тупицкий задекларировал дом и землю во временно оккупированном Крыму: что еще в документе - Фото
Александр Тупицкий (скриншот из видеозаписи)

Снятый президентом с должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий подал ежегодную декларацию, где указал свой дом и землю во временно оккупированном Крыму. Документ доступен в реестре Нацагентства по предупреждению коррупции.

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По декларации, дом в курортном поселке Кореиз под Ялтой общей площадью 221,5 м2 он купил 9 февраля 2012 года – до захвата полуострова Россией.

Один земельный участок площадью 690 м2 там же оформлен на Тупицкого 15 апреля 2005 года, а второй, меньший (126 м2) – 19 июля 2018-го, то есть уже при оккупационной власти.

В графе "стоимость" по дому и меньшему участку написано "неизвестно".

Также в пользовании семьи декларанта – киевский дом на 61,1 м2 и квартира на 216,5 м2 (последняя – в собственности его матери Галины Тупицкой).

С 2000 года есть и квартира на 63,7 м2 во временно оккупированном Донецке, которая находится в общей собственности супруги Тупицкого Ольги и его тещи Ларисы Колпаченко. Там же у первой – земельный участок на 1000 м2, оформленный в 2009 году. Как и ранее, Тупицкий зарегистрирован в доме на 493,8 м2 коттеджного городка "Конек", который принадлежит члену "команды Дубинского" Сергею Левченко.

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В Донецке у Тупицкого есть гараж, а в Василькове – купленный в 2019 году за 68 430 грн участок на 750 м2.

Ездит он на BMW X6 2012 года выпуска, который за 706 695 грн летом 2013 года приобрела супруга.

Тупицкий задекларировал более 3,7 млн грн зарплаты в КСУ, а также 10 320 грн помощи при рождении ребенка. Наличных средств у декларанта и супруги: $56 500, 230 000 грн, средств на банковских счетах – около 200 000 грн и $1000.

Евгений Пилипенко
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коррупция Крым декларация недвижимость оккупация ксу имущество Александр Тупицкий
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