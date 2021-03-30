Замглавы КСУ Головатый задекларировал храм УПЦ КП
Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, который находится в поселке Ольшана Черкасской области. Декларация Головатого за 2020 год опубликована на сайте НАПК.
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Судья стал владельцем храма площадью 201 кв м 22 июля 2010 года. Площадь объекта составляет 201 кв м. Во сколько Головатому обошелся этот объект, в декларации не указано.
Также Головатый задекларировал жилой дом площадью 464 кв м и четыре земельных участка в селе Оленовка Фастовского района Киевской области, две квартиры в Киеве площадью 142 и 96 кв м и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.
Кроме того Головатый владеет корпоративными правами на Библиотеку правовой литературы.
В КСУ за 2020 год судья получил 3 млн 74 тыс зарплаты.
Также Головатый указал в декларации 25 000 грн, €15 000 и $10 000 наличными, а также 700 000 гривен, €9 000 и $735 на банковских счетах.
- В октябре 2020 года Головатый не поддержал решение КСУ, которым тот отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК, назвав его юридически необоснованным.
- Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это попытка Головатого скрыть свои предыдущие действия, которыми он обеспечил быстрое принятие указанного решения. "Мне кажется, что бенефициар этого процесса еще и судья Головатый. Он получает зарплату более 250 000 грн в месяц. Всего получил более 4 млн грн, а задекларировал только 800 000", – сказал Новиков.
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