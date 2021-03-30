Замглавы КСУ Головатый задекларировал храм УПЦ КП

Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, который находится в поселке Ольшана Черкасской области. Декларация Головатого за 2020 год опубликована на сайте НАПК.

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Судья стал владельцем храма площадью 201 кв м 22 июля 2010 года. Площадь объекта составляет 201 кв м. Во сколько Головатому обошелся этот объект, в декларации не указано.

Также Головатый задекларировал жилой дом площадью 464 кв м и четыре земельных участка в селе Оленовка Фастовского района Киевской области, две квартиры в Киеве площадью 142 и 96 кв м и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.

Кроме того Головатый владеет корпоративными правами на Библиотеку правовой литературы.

В КСУ за 2020 год судья получил 3 млн 74 тыс зарплаты.

Также Головатый указал в декларации 25 000 грн, €15 000 и $10 000 наличными, а также 700 000 гривен, €9 000 и $735 на банковских счетах.

В октябре 2020 года Головатый не поддержал решение КСУ, которым тот отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК, назвав его юридически необоснованным.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это попытка Головатого скрыть свои предыдущие действия, которыми он обеспечил быстрое принятие указанного решения. "Мне кажется, что бенефициар этого процесса еще и судья Головатый. Он получает зарплату более 250 000 грн в месяц. Всего получил более 4 млн грн, а задекларировал только 800 000", – сказал Новиков.





Вадим Ребрина

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