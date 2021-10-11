"Один дом – мне, один – охране". Зеленский объяснил, зачем ему госдача

Президент Владимир Зеленский заверяет, что пользуется государственной дачей, поскольку на ней можно разместить охрану. Об этом он сказал в эфире программы Светская жизнь на 1+1.

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Интервьюер спросила у Зеленского, почему он переехал на госдачу, хотя перед выборами 2019-го обещал этого не делать.

"Справедливо почти все, что вы сказали. Все связано только с охраной – им нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-то землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там (на госдаче, – ред.) как в отеле", – объяснил президент.

Зеленский также сказал, что перевез на госдачу мебель со своего дома, который продал.

После каденции президента он планирует жить в доме и сейчас решает: купить готовый дом и сделать в нем ремонт или купить участок и построить дом с нуля.

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Марк Сировой

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