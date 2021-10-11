"Один дом – мне, один – охране". Зеленский объяснил, зачем ему госдача
Президент Владимир Зеленский заверяет, что пользуется государственной дачей, поскольку на ней можно разместить охрану. Об этом он сказал в эфире программы Светская жизнь на 1+1.
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Интервьюер спросила у Зеленского, почему он переехал на госдачу, хотя перед выборами 2019-го обещал этого не делать.
"Справедливо почти все, что вы сказали. Все связано только с охраной – им нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-то землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там (на госдаче, – ред.) как в отеле", – объяснил президент.
Зеленский также сказал, что перевез на госдачу мебель со своего дома, который продал.
После каденции президента он планирует жить в доме и сейчас решает: купить готовый дом и сделать в нем ремонт или купить участок и построить дом с нуля.
- В июле 2020-го журналисты программы "Схемы" опубликовали сюжет: в нем говорится, что Зеленский пользуется госдачей в Конча-Заспе.
- В Офисе президента ответили, что Зеленский будет жить на госдаче с семьей временно.
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