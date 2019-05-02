Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 19:25

Одного из фигурантов дела Гандзюк выпустили из СИЗО

Одного из фигурантов дела Гандзюк выпустили из СИЗО - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

Адвокат Маси Найем говорит, что таким было ходатайство прокуратуры

Реклама
Реклама

Одному из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому суд изменил меру пресечения на содержание под домашним арестом. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он (Павловский, - ред.) не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - написал Найем.

Реклама

Адвокат отметил, что у него есть "ощущение, что дело пытаются похоронить".

Начальник отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ, член группы прокуроров по делу Гандзюк Владимир Паровой в интервью Цензор.нет заявил, что Павловскому сейчас инкриминируется "заранее не обещанное сокрытие преступления".

Следствие в деле  Гандзюк считает, что у группы, совершившей нападение на активистку, умысел был в причинении тяжких телесных повреждений, а не совершении убийства.

Отправить:
Распечатать:
Теги: маси найем, игорь павловский, Екатерина Гандзюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 