Одного из фигурантов дела Гандзюк выпустили из СИЗО

Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

Одному из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому суд изменил меру пресечения на содержание под домашним арестом. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он (Павловский, - ред.) не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - написал Найем.

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Адвокат отметил, что у него есть "ощущение, что дело пытаются похоронить".

Начальник отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ, член группы прокуроров по делу Гандзюк Владимир Паровой в интервью Цензор.нет заявил, что Павловскому сейчас инкриминируется "заранее не обещанное сокрытие преступления".

Следствие в деле Гандзюк считает, что у группы, совершившей нападение на активистку, умысел был в причинении тяжких телесных повреждений, а не совершении убийства.