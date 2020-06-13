Офис генпрокурора должен выяснить, кто мониторил ЕРДР по делу о взятке в $6 млн

Назар Холодницкий (фото - nabu.gov.ua)

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой посредством взятки в $6 млн закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Согласно сообщению, по предварительным данным, работник Офиса генпрокурора осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства, за которое группа лиц пыталась дать взятку руководителям НАБУ и САП.

При этом, как рассказал сегодня на брифинге глава САП Назар Холодницкий, вход в указанное дело в ЕРДР был осуществлен именно в момент проведения следственных действий по взятке. Он говорит, что сделал это административный сотрудник Офиса генпрокурора, который не имеет отношения к расследованию производства. По словам Холодницкого, таким образом обещавшие взятку хотели убедиться, что постановление о закрытии дела действительно внесено в реестр.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, закрытие дела было осуществлено посредством "ненастоящего имитационного мероприятия", которое было прописано в постановлении прокурора о контроле за совершением преступления. "Имитационное" постановление о закрытии производства подписал Холодницкий.

При этом правоохранители отметили, что дело Злочевского будет открыто снова, "так же, как было закрыто".

12 июня $6 млн Холодницкому и Сытнику за закрытие дела об отмывании доходов против бывшего высокопоставленного чиновника. Посредник с деньгами был задержан в ходе спецоперации. детективы НАБУ задокументировали факт предоставления взятки вХолодницкому и Сытнику за закрытие дела об отмывании доходов против бывшего высокопоставленного чиновника. Посредник с деньгами был задержан в ходе спецоперации.

По этому эпизоду предъявили подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому. Сегодня на брифинге руководители НАБУ и САП рассказали , что взятка предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк.

По делу о даче взятки руководителям НАБУ и САП на данный момент объявили подозрение замначальника ГФС Киева Ильяшенко, двум другим задержанным подозрения готовятся.