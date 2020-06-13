Офис генпрокурора должен выяснить, кто мониторил ЕРДР по делу о взятке в $6 млн

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой посредством взятки в $6 млн закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Согласно сообщению, по предварительным данным, работник Офиса генпрокурора осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства, за которое группа лиц пыталась дать взятку руководителям НАБУ и САП.
При этом, как рассказал сегодня на брифинге глава САП Назар Холодницкий, вход в указанное дело в ЕРДР был осуществлен именно в момент проведения следственных действий по взятке. Он говорит, что сделал это административный сотрудник Офиса генпрокурора, который не имеет отношения к расследованию производства. По словам Холодницкого, таким образом обещавшие взятку хотели убедиться, что постановление о закрытии дела действительно внесено в реестр.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, закрытие дела было осуществлено посредством "ненастоящего имитационного мероприятия", которое было прописано в постановлении прокурора о контроле за совершением преступления. "Имитационное" постановление о закрытии производства подписал Холодницкий.
При этом правоохранители отметили, что дело Злочевского будет открыто снова, "так же, как было закрыто".