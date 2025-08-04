Офис генпрокурора открыл дело о возможном незаконном обогащении руководителя Энерготаможни

ГБР будет расследовать дело в отношении Комара, о подозрении пока не сообщалось

Анатолий Комар (Скриншот из видео Радио Свобода)

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство насчет возможного незаконного обогащения руководителя Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара после расследования проекта "Схемы" Радио Свобода. Об этом генпрокурор Руслан Кравченко сообщил в комментарии РС.

По его словам, дело открыто по статье о незаконном обогащении, а производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.

Если по этой статье объявят подозрение, то максимальное наказание составит до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

По данным Радио Свобода, ГБР уже обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести мониторинг образа жизни Комара.

Медиа указывает, что дело зарегистрировали 2 августа, на следующий день после расследования "Схем", в котором журналисты заявили, что после полномасштабного вторжения РФ семья Комара построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 млн грн, сам чиновник ездит на представительском Mercedes S-class, а его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

В комментарии медиа Комар заявил, что дом построили якобы не для него, а обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. В то же время чиновник отказался ответить о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что эти вопросы журналистов "не касаются его профессиональной деятельности".