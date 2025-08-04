Офіс генпрокурора відкрив справу щодо можливого незаконного збагачення керівника Енергомитниці

ДБР розслідуватиме справу щодо Комара, про підозру поки що не повідомлялось

Анатолій Комар (Скриншот з відео Радіо Свобода)

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення керівника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після розслідування проєкту "Схеми" Радіо Свобода. Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі РС.

За його словами, справу відкрито за статтею про незаконне збагачення, а провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

Якщо за цією статтею оголосять підозру, то максимальне покарання становитиме до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

За даними Радіо Свобода, ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Комара.

Медіа вказує, що справу зареєстрували 2 серпня, наступного дня після розслідування "Схем", в якому журналісти заявили, що після повномасштабного вторгнення РФ родина Комара збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 млн грн, сам чиновник їздить на представницькому Mercedes S-class, а його донька здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

У коментарі медіа Комар заявив, що будинок звели буцімто не для нього, а навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Водночас чиновник відмовився відповісти на питання про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що ці запитання журналістів "не стосуються його професійної діяльності".