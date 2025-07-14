Офис генпрокурора: В Киеве сотрудник суда за деньги помогал коллегам из ТЦК

Задержание подозреваемого (Фото: Национальная полиция)

Сотруднику одного из киевских судов сообщено о подозрении в вымогательстве и получении денег за помощь в обновлении военно-учетных данных в Территориальном центре комплектации Киевской области. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Национальная полиция.

Как установило следствие, 21-летний мужчина предложил другому сотруднику суда, получившему вызов в ТЦК для уточнения данных, помощь в прохождении всех необходимых процедур и постановке на воинский учет без его присутствия.

Обвиняемый гарантировал, что с его помощью 25-летнего "клиента" не мобилизуют сразу после оформления всех документов, поскольку якобы имел необходимые связи.

Изначально посредник оценил свои услуги в $4000, а при получении части суммы и документов, необходимых для оформления, увеличил вознаграждение до $5900.

При получении второй части денег он был задержан полицией.

Обвиняемому по делу сообщено о подозрении в вымогательстве и получении незаконной выгоды за влияние на принятие решения представителем государства или местного самоуправления.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.