Офіс генпрокурора: В Києві працівник суду за гроші допомагав колегам із ТЦК

Затримання підозрюваного (Фото: Національна поліція)

Працівнику одного зі київських судів повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні грошей за допомогу в оновленні військово-облікових даних у Територіальному центрі комплектування Київській області. Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Як встановило слідство, 21-річний чоловік запропонував іншому працівнику суду, який отримав виклик до ТЦК для уточнення даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік без його присутності.

Фігурант справи гарантував, що з його допомогою 25-річного "клієнта" не мобілізують одразу після оформлення усіх документів, адже нібито мав необхідні зв'язки.

Спочатку посередник оцінив свої послуги у $4000, а під час отримання частини суми та документів, необхідних для оформлення, збільшив винагороду до $5900.

Під час одержання другої частини грошей він був затриманий поліцією.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення представником держави або місцевого самоврядування.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.