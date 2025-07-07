СБУ: Затримано директора медколеджу Київоблради та ще 20 людей за створення схем ухилення

Фігурантам справ повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу

Затримання підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 21 підозрюваного у створенні різних схем ухилення від мобілізації, серед яких керівники навчальних закладів та лікарі різного профілю. Про це повідомляє СБУ.

За суми від $2500 до $15 000 фігуранти справ оформлювали військовозобов’язаним бронь через фіктивне працевлаштування, готували фальшиві меддовідки про непридатність до служби та допомагали нелегально виїхати у країни Євросоюзу.

Підозрювані діяли в шести регіонах України.

Зокрема, у Київській області затримано директора медичного коледжу Київської облради, який підозрюється у виготовленні документів про непридатність до служби, зокрема оформлення фейкової інвалідності за винагороду.

За даними слідства, для підготовки підроблених меддовідок фігурант використовував особисті зв’язки серед посадовців військово-лікарської комісії.

На Чернігівщині підозру отримав місцевий мешканець, який підозрюється у фіктивному працевлаштуванні чоловіків в місцеві гімназії. Це давало їм право отримати відстрочку від мобілізації.

Разом із ним затримані п'ятеро керівників навчальних закладів, які, за даними слідства, за винагороду оформлювали фіктивне працевлаштування.

У Хмельницькому затримано підприємицю, яка підозрюється у продажу понад 100 фейкових документів про непридатність до служби через хронічні хвороби. Слідство встановило, що підробки фігурантка справи оформлювала за допомогою знайомих лікарів: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога та уролога.

В Одеській області затримані три мешканці Вінниці, які підозрюються в організації схеми переправляння військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я, звідки ті планували виїхати до Євросоюзу.

На Прикарпатті затримано трьох мешканців Івано-Франківщини та Закарпаття, які пропонували клієнтам втечу до сусідньої країни вплав через прикордонну річку.

У Житомирській області підозру отримали одразу чотири фігуранти. Двоє з них – місцеві мешканці, які підозрюються у продажу фейкових довідок про інвалідність, один лікар-невропатолог, що підозрюється у підробці медичних документів та один чоловік, якого підозрюють у придбанні підробленої довідки про непридатність до служби.

Усім затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема підкуп, зловживання впливом та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Максимальна санкція статей – до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.