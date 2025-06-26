СБУ: Затримано директора лікарні, військового та ще 12 організаторів схем ухилення – фото

Затримання підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання 14 мешканців різних регіонів України, які підозрюються у створенні нових схем ухилення від мобілізації.

Затримання відбулися в Кіровоградській, Київський, Черкаській, Івано-франківській, Львівській та Закарпатській областях.

Фігуранти справ продавали військовозобов'язаним підроблені документи, що давали право на відстрочку або допомагали з втечею за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Кіровоградщині затримано гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги, які робили фіктивні медичні висновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Щоб сфальсифікувати історію хвороб своїх клієнтів, фігуранти справи брали реальні результати обстежень інших пацієнтів.

У Київській області затримано заступника комбата військової частини та його водія, які торгували тиловими посадами. За гроші вони пропонували військовослужбовцям переведення у підрозділи, віддалені від передової.

На Черкащині затримано медсестру приватної лікарні та колишню секретарку лікарсько-консультативної комісії, яка вже має підозру за підроблення документів.

Фігурантки справ продавали довідки про наявність інвалідності у родичів військовозобов'язаних, що давали право на виїзд за кордон.

На Закарпатті затримано чотирьох місцевих мешканців, які продавали військовозобов’язаним маршрути втечі до ЄС через ліс в обхід контрольно-пропускних пунктів.

В Івано-Франківській області затриманий чоловік, який проводив через гори за кордон, а на Львівщині – який провозив до ЄС поза пунктами пропуску.

Усім затриманим повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, одержанні неправомірної вигоди службовою особою та зловживанні впливом.

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.