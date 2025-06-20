Операція "Опікун". Поліція виявила сотню фейкових довідок для відстрочки від армії

Вісім чоловіків вже отримали підозру за фактами ухилення від призову або військової служби

Спецоперація "Опікун" (Фото: Національна поліція)

За результатами двох етапів спецоперації "Опікун" поліціянти викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби. Про це повідомляє Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Під час спецоперації правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у Києві.

Викрито близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Вісім чоловіків вже отримали підозру за фактами ухилення від призову або військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, підроблення документів та шахрайства.

Зокрема, 27-річний мешканець Києва за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за дружиною, яка виявилась людиною з інвалідністю.

Військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а також незаконно заволодів понад 160 000 грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

Наразі про всі встановлені досудовим розслідуванням факти підробки документів інформовані територіальні центри комплектування, триває перевірка обґрунтованості отриманих відстрочок.

За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану військовозобов'язаним загрожує до десяти років тюрми.