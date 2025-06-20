Операция "Опекун". Полиция обнаружила сотню фейковых справок для отсрочки от армии

Восемь мужчин уже получили подозрение по фактам уклонения от призыва или военной службы

Спецоперация "Опекун" (Фото: Национальная полиция)

По результатам двух этапов спецоперации "Опекун" полицейские разоблачили около 100 фактов подделки справок об уходе за людьми с инвалидностью, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы. Об этом сообщает Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

В ходе спецоперации правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в Закарпатской, Сумской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой, Киевской областях и в Киеве.

Разоблачены около 100 фактов подделки справок об уходе за людьми с инвалидностью, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы.

Восемь мужчин уже получили подозрение по фактам уклонения от призыва или военной службы путем самоувечья или иным способом, подделки документов и мошенничества.

В частности, 27-летний житель Киева за один день успел жениться и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за женой, оказавшейся человеком с инвалидностью.

Военный в Днепре добавил в рапорт на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, а также незаконно завладел более 160 000 грн денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

Пока обо всех установленных досудебным расследованием фактах подделки документов информированы территориальные центры комплектования, продолжается проверка обоснованности полученных отсрочек.

За уклонение от военной службы в условиях военного положения военнообязанным грозит до десяти лет тюрьмы.