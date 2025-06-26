СБУ: Задержан директор больницы, военный и еще 12 организаторов схем уклонения – фото

Задержание подозреваемого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании 14 жителей разных регионов Украины, подозреваемых в создании новых схем уклонения от мобилизации.

Задержания прошли в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Фигуранты дел продавали военнообязанным поддельные документы, дававшие право на отсрочку или помогавшие с бегством за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Кировоградской области задержан гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи, которые делали фиктивные медицинские выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Чтобы сфальсифицировать историю болезней своих клиентов, фигуранты дела брали реальные результаты обследований других пациентов.

В Киевской области задержан заместитель комбата воинской части и его водитель, торговавший тыловыми должностями. За деньги они предлагали военнослужащим перевод в подразделения, удаленные от передовой.

В Черкасской области задержана медсестра частной больницы и бывшая секретарь врачебно-консультативной комиссии, которая уже получала подозрение за подделку документов.

Фигурантки дел продавали справки о наличии инвалидности у родственников военнообязанных, дававших право на выезд за границу.

На Закарпатье задержаны четыре местных жителя, которые продавали военнообязанным маршруты побега в ЕС через лес в обход контрольно-пропускных пунктов.

В Ивано-Франковской области задержан мужчина, который проводил через горы за границу, а во Львовской – провозивший в ЕС вне пунктов пропуска.

Всем задержанным сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, получении неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотреблении влиянием.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.