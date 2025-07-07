СБУ: Задержаны более 20 человек за создание схем уклонения

Задержание подозреваемого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 21 подозреваемого в создании различных схем уклонения от мобилизации, среди которых руководители учебных заведений и врачи различного профиля. Об этом сообщает СБУ.

За суммы от $2500 до $15 000 фигуранты дела оформляли бронь для военнообязанных через фиктивное трудоустройство, подготавливали фальшивые медицинские справки о непригодности к службе и помогали незаконно выехать в страны Европейского Союза.

Подозреваемые действовали в шести регионах Украины.

В частности, в Киевской области задержан директор медицинского колледжа Киевского областного совета, который подозревается в изготовлении документов о непригодности к службе, в том числе оформлении фиктивной инвалидности за вознаграждение.

По данным следствия, для подготовки поддельных медицинских справок фигурант использовал личные связи среди должностных лиц военно-врачебной комиссии.

В Черниговской области местный житель получил подозрение в фиктивном трудоустройстве мужчин в местные гимназии. Это давало им право на отсрочку от мобилизации.

Вместе с ним задержаны пять руководителей учебных заведений, которые, по данным следствия, за вознаграждение оформляли фиктивное трудоустройство.

В Хмельницком задержана предпринимательница, подозреваемая в продаже более 100 поддельных документов о непригодности к службе по причине хронических заболеваний. Следствие установило, что подделки фигурантка делала с помощью знакомых врачей: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога и уролога.

В Одесской области задержаны три жителя Винницы, которые подозреваются в организации схемы переправки военнообязанных в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, откуда они планировали выехать в Европейский Союз.

В Прикарпатье задержаны трое жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые предлагали клиентам бегство в соседнюю страну вплавь через приграничную реку.

В Житомирской области подозрение получили сразу четыре фигуранта. Двое из них – местные жители, подозреваемые в продаже поддельных справок об инвалидности, один врач-невропатолог, подозреваемый в подделке медицинских документов, и один мужчина, которого подозревают в приобретении поддельной справки о непригодности к службе.

Всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в подкупе, злоупотреблении влиянием и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Максимальное наказание по этим статьям – до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.