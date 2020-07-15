Офис генпрокурора выплатит люстрированным прокурорам 50 млн грн — Венедиктова

Прокуроры, которые не прошли аттестацию и пытаются восстановиться в должности через суд, также требуют выплаты зарплаты за этот период

В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, 676 из них касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора, 315 - восстановления прокуроров региональных прокуратур. Об этом на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Причем это не только восстановление на работе, это и возмещения морального вреда, непосредственно обязательство совершить определенные действия, взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула... то есть, это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", - сказала она.

Венедиктова сообщила, что суды уже рассмотрели 34 иска, "из них отказано в удовлетворении - 9, это о восстановлении в должности, удовлетворено - 15 исков и взыскано в пользу истцов еще 4, 8 млн грн, то есть, эти средства уже ОГП должен выплатить" .

"Кроме того, у нас есть вопросы люстрации. На сегодняшний день уже около 60 исков удовлетворено. Люстрированным надо выплатить около 50 млн грн", - сказала генпрокурор.

В апреле 2020 г спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию.

В конце мая 2020-го Минюст подготовил законопроект, который сужает круг люстрируемых лиц.

Министр юстиции Денис Малюська заявил , что автоматическую люстрацию чиновников Коммунистической партии СССР и чиновников того времени следует отменить, так как это "неактуально" и не "имеет государственно интереса".

Вадим Ребрина

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