Минюст создал законопроект, который сужает круг людей, подпадающих под люстрацию

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство юстиции разработало законопроект, который сужает круг лиц, подпадающих под люстрацию. Об этом сообщается в Facebook Минюста.

Отмечается, что этот проект закона разработан во исполнение рекомендаций Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии и существенно меняет процедуру люстрации.

"Он не отменяет люстрации совсем, но сужает круг лиц, под нее подпадают. Так, "автоматическое" очищение предлагается оставить, но только в отношении топ-чиновников, например, членов правительства времен президентства Виктора Януковича", – объясняют в ведомстве.

Согласно документу, другие бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения. Для этого планируется создать специальный орган - комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти.

В ведомстве сообщают, что в состав в комиссию будут входить шесть человек, половину из которых назначает Кабмин, остальные – общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования.

Закон об очистке власти (люстрации) был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года.

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