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Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию

Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)
29.04.2020, 07:15

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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Он напомнил, что "к люстрации очень специфически относился и раньше", его позиция не изменилась.

"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", - отметил Разумков.

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Спикер Рады подчеркнул, что в его понимании "ответственность должна быть персональной".

"Если вы вор, если вы человек, который замешан в коррупции или каких-то еще более страшных деяниях, вас не увольнять надо – вас надо сажать. Этим должны заниматься правоохранительные органы, потом собранные материалы должны быть отправлены в суд, и справедливый суд должен принять решение в соответствии с законом", - добавил он.

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Отвечая на вопрос, хочет ли он инициировать коррекцию закона о люстрации, Разумков сказал: "Для того, чтобы инициировать такое действие, надо понимать уровень поддержки, если мы говорим про Верховную Раду, чтобы это не было "холостым выстрелом".

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Арина Толина
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коррупция люстрация Дмитрий Разумков
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