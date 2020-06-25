Министр юстиции предлагает отменить автоматическую люстрацию коммунистов

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Автоматическую люстрацию чиновников Коммунистической партии СССР и чиновников того времени следует отменить, так как это "неактуально" и не "имеет государственно интереса". Об этом в Конституционном суде заявил министр юстиции Денис Малюська.

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По словам министра, со времен СССР прошло много лет - и люстрировать чиновников того времени на 10 лет "абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно".

"Баланс интересов явно нарушен, это вмешательство государства в частную жизнь без обоснованного государственного публичного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-публичного интереса здесь нет", - сказал он.

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В то же время он считает, что необходимо оставить под автоматической люстрацией топ-чиновников времен диктатора-беглеца Виктора Януковича, таких как членов правительства и руководителей администрации президента. "С вероятностью 99,9% они влияли на формирование госполитики в то время", - объяснил министр.

Ко всем остальным же чиновникам Малюська предлагает использовать индивидуальный подход.

То есть действия каждого конкретного чиновника должна проверять комиссия. Она будет устанавливать, способствовал ли госслужащий узурпации власти, создавал ли угрозы для основ безопасности государства, влиял ли на другие незаконные цели, борьба с которыми задекларирована законом о люстрации.

17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что закон о люстрации нарушил права чиновников . Украина обжаловала решение, но ЕСПЧ оставил его в силе.

В конце мая 2020-го Минюст подготовил законопроект, который сужает круг люстрируемых лиц.

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