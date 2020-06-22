Опрос. 50% украинцев не жалеют о распаде СССР: данные по симпатикам политиков

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Половина украинцев не жалеют о распаде Советского Союза, а каждый третий опрошенный - жалеет. Такие выводы сделали в Киевском международном институте социологии после нового опроса на эту тему.

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Если на западе подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в центре соотношение - 51% к 32%, на юге и Донбассе 41,5-49% жалеют против 35-39% не жалеют.

Среди молодежи до 30 лет (то есть те, кто уже не застал Союз) 14% жалеют о распаде СССР. Среди лиц в возрасте 70 лет и старше жалеющих - 50%.

Вопрос: жалеете ли вы о распаде СССР?

Среди тех, кто называет себя "украинцем", 30,5% жалеют о распаде СССР, а среди тех, кто называет себя "русским", таких 67%. Социологи уточнили: заметно больше людей на юге, востоке и на Донбассе идентифицируют себя как "русских", поэтому отчасти разница объясняется регионом, а не только, собственно, этнической принадлежностью. Но если брать отдельно юг, восток и Донбасс, то среди "украинцев" региона 43,5% жалеют о распаде Союза, среди "русских" - 71,5%.

Среди тех, кто преимущественно общается дома на украинском языке, 26% жалеют о распаде СССР, на русском - 44%. В этом случае в значительной степени разница объясняется именно регионом, а не, собственно, языком.

Среди наибеднейших граждан 56% жалеют о распаде СССР, среди тех, кто с наибольшим достатком - лишь 17%. Отчасти опосредованно влияет возраст, поскольку среди бедных граждан больше людей старшего возраста. Впрочем, отметили в КМИС, при учете возраста все равно сохраняется независимая тенденция: чем богаче граждане, тем меньше они сожалеют о распаде.

Вопрос: жалеете ли вы о распаде СССР (среди симпатиков этих политиков и партий)?

Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют о распаде СССР, с базовым - 37-42%. Опосредованную роль здесь играет возраст (чем моложе респонденты, тем выше уровень образования); но даже при его учете сохраняется тенденция, что люди с высшим образованием меньше сожалеют о распаде.

Треть (35%) опрошенных считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (в 2013-м таких было значительно больше - 48%). О том, что было навредило больше, говорят 28% респондентов (в 2013-м - 18%).

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Опрос проведен 24-31 мая 2020-го методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайной выборке мобильных телефонных номеров среди 2000 украинцев от 18 лет и старше везде по стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность от 1,4% до 2,2%.

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