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Офис президента и Госуправление делами Зеленского запутались в своих "Кадрах"

13.04.2021, 13:38
Офис президента и Госуправление делами Зеленского запутались в своих
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Офис президента Владимира Зеленского сообщил LIGA.net о том, что в марте 2021 года проходила модернизация автоматизированной информационно-аналитической системы Кадры. В эту систему вносятся данные о сотрудниках президентской канцелярии.

Это оказалось неправдой. Согласно ответу Государственного управления делами при президенте, работы по модернизации системы Кадры не проводились, поскольку такие услуги даже не были закуплены.

Об этом стало известно после отказа Офиса президента отвечать на запрос LIGA.net о советниках президента Украины, которые работали в 2010 – 2019 годах. В письме от 19 марта 2021 года Департамент по вопросам обращения граждан Офиса президента пояснил, что данные о советниках находятся в автоматизированной информационно-аналитической системе Кадры, но она сейчас "проходит процесс модернизации". Работы по усовершенствованию программы якобы не позволяют ответить на запрос редакции.

Государственное управление делами при президенте не подтвердило информацию о проведении модернизации.

На уточняющий запрос LIGA.net, в котором редакция просила указать сроки и стоимость модернизации системы Кадры, Госуправделами сообщило, что такие работы не проводились.

В госбюджете на 2021 год заложены 127  тысяч гривен для "модификации информационно-аналитической системы Кадры". Согласно письму Госуправделами от 6 апреля 2021 года, эти услуги в 2021 году не предоставлялись, поскольку не было закупки.

Со списком советников главы государства Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака можно ознакомиться на сайте LIGA радників.

Фёдор Орищук
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