Офис президента прокомментировал скандал с публикацией в The Guardian

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента заявили, что опубликовали у себя на сайте "сухой оригинал" интервью Владимира Зеленского журналу The Guardian – "без других информационных наслоений". Так у президента объяснили различия в текстах, которые были опубликованы на официальном сайте главы государства и в издании The Guardian.

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У Зеленского настаивают, что не цензурировали статью западных журналистов. По их словам, The Guardian опубликовал не оригинал интервью с украинским президентом, а "полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий".

В ОП поясняют, что ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью предоставил весь текст - с вопросами и ответами.

"Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", – сообщили у Зеленского.

Кроме того в ОП опровергают появившуюся в СМИ информацию о том, что статья и обложка в The Guardian были проплачены.

Ранее сообщалось, что в этом интервью Зеленский заявил, что повешение людей , олигархов, могло бы ускорить процесс развития в Украине.

Кроме того президент сказал, что Украина и Россия могут выстроить партнерские отношения, хотя он и "не чувствует" партнера в лидере РФ Владимире Путине

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