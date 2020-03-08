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Зеленский: Украина и Россия смогут быть партнерами. Но в Путине партнера не вижу

Зеленский: Украина и Россия смогут быть партнерами. Но в Путине партнера не вижу - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)
08.03.2020, 11:30

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина смогла бы иметь партнерские отношения с РФ, а большинство россиян не хотят войны

Украина и Россия могут выстроить партнерские отношения, хотя президент Владимир Зеленский и "не чувствует" партнера в лидере РФ Владимире Путине. Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian. Полный список вопросов и ответов опубликовала пресс-служба главы государства.

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"Я не чувствую его (Путина, - ред.) как партнера. Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война", - сказал он.

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В то же время президент добавил, что "процент людей, настроенных антиукраински" растет из-за пропаганды РФ. Однако он считает, что поколения рожденные после развала СССР не разделяют политику экспансии Кремля.

"Я уверен, что они не понимают, как это - напасть на другую страну. Они не понимают, почему кто-то говорит, что Украина - это часть такая-то, Крым им подарили тогда-то", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что переговоры с Путиным идут тяжело: лидер страны-агрессора настаивает на Минских соглашениях, Украина же намерена их изменить.

  • В этом же интервью Зеленский заявил, что на переговоры с РФ о мире есть один год, начиная с декабрьского саммита в Париже. Глава его Офиса Андрей Ермак ранее сказал о нормандской формате: "Не договоримся - построим стену". 

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Марк Сировой
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